Nzola-Beltran, 0 gol come dato in comune. Si cerca una soluzione

Beltran che a sua volta è stato presente in tutte e cinque le partite della Fiorentina tra campionato e playoff, e idem dicasi per lo stesso Nzola con un minutaggio superiore a quello dell’argentino

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle alternative della Fiorentina. Beltran che a sua volta è stato presente in tutte e cinque le partite della Fiorentina tra campionato e playoff, e idem dicasi per lo stesso Nzola con un minutaggio superiore a quello dell’argentino: ciò che li accomuna è lo zero alla voce gol segnati ed è uno dei motivi per il quale Italiano è alla ricerca di soluzioni che li avvantaggi. Detto che per unire eventualmente Maxime Lopez ad Arthur, o comunque per individuare la formula migliore nell’alternanza, rimangono ancora un paio di settimane a disposizione dovendo il francese di Marsiglia scontare contro l’Atalanta la seconda delle due giornate di squalifica che si è portato dietro da Sassuolo.