Nuovo stadio a Novoli: i pro e i contro

Dopo aver valutato i pro e i contro della ristrutturazione dell’Artemio Franchi, il Corriere Fiorentino si concentra sui pro e i contro della realizzazione del nuovo stadio a Novoli.

Dal progetto «mega» dei Della Valle si è tornati al progetto «medio» approvato nel 2014 da Palazzo Vecchio. Lo stadio da 40 mila posti troverebbe posto, nella versione «media» presentata a Commisso dal sindaco Dario Nardella, nell’area a sud dell’attuale mercato ortofrutticolo. La Mercafir si sposterebbe tutto a nord, degli oltre 30 ettari attuali ne basterebbero davvero la metà. Tornare al vecchio progetto, già approvato dal punto di vista urbanistica, semplifica la situazione. (…) Alla Fiorentina resterebbero quindi oltre 15 ettari per fare il nuovo stadio. Ed avrebbe a disposizione spazi commerciali per 18 mila metri quadri, spazi ricettivi o turistici per 4.200 metri quadri, direzionali per altri 8 mila metri quadri. Una serie di interventi che, gestiti direttamente, dati in affitto o venduti, servono a finanziare tutta l’operazione.

E i costi? Le cifre sicure sono i circa 55-60 milioni per realizzare le opere collaterali e pagare gli oneri di urbanizzazione (altri 10 milioni, anche per realizzare la nuova strada che taglierebbe in due tutta l’area, da viale Matteucci verso viale XI Agosto. (…) Una struttura da 40mila posti, compatibile con il regolamento Uefa per le competizioni internazionali, potrebbe costare tra i 60 e 100 milioni di euro.

I tempi? La parte urbanistica è già stata approvata ed è agevolata dalla legge stadi. Il project financing è di fatto sospeso, non rinnovato, ma riparabile con facilità. I tempi di costruzione erano stimati in 5 anni dal ricevimento della concessione edilizia. Se Commisso dicesse sì, entro un anno il progetto potrebbe partire e i lavori del mercato, dello stadio e delle opere correlate dovrebbero andare di pari passo.

