Si complica anche Raphinha: maxi rilancio dello Sporting Lisbona

Oltre che su De Paul, su La Nazione focus anche su Raphinha (SCHEDA). Come si legge, i colloqui con lo Sporting Lisbona ieri sono terminati ancora prima di iniziare. Le due parti si erano lasciate con l’idea di poter trattare il passaggio in viola del brasiliano sulla base di 16-18 milioni. Questo domenica. Ieri l’incredibile rilancio dei portoghesi che, pare, avrebbero risposto alla Fiorentina più o meno così: ‘servono almeno 30 milioni’. Pradè ha risposto cortesemente no grazie. Difficile poter tornare a un tavolo dopo che per giorni si è cercato di limare le differenze, ma sulla base di qualche milione, salvo poi essere messi di fronte a un rilancio onestamente non prevedibile da parte della dirigenza viola.

INTANTO COMMISSO HA PARLATO A REPUBBLICA