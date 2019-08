De Paul, guerra di nervi: l’Udinese continua a chiedere 35 milioni

La Nazione si concentra su Rodrigo De Paul (SCHEDA). Ieri c’è stato un lungo di vertice di mercato a Firenze. Per l’argentino la dirigenza viola deve fare i conti con la richiesta dell’Udinese: 35 milioni senza sconti. Da Udine arriva un laconico “stiamo lavorando”, ma al momento la trattativa è freddissima. L’impressione – anche se dalla Fiorentina non filtra ottimismo – è che potrebbero essere solo schermaglie tattiche per poi ritornare all’assalto nelle ultime ore del mercato, nelle quali spesso si rimescolano idee e situazioni. I viola non avrebbero mollato la presa. Una strategia attendista per lasciarsi aperta ogni possibile opportunità.

IL PARERE DI CAUSIO SU DE PAUL