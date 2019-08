Ristrutturazione del Franchi: i pro e i contro

Nuovo stadio o ristrutturazione del Franchi. Commisso valuta i pro e i contro. Come scrive il Corriere Fiorentino, a breve il presidente della Fiorentina si vedrà nuovamente col sindaco di Firenze, Dario Nardella. Pare che il patron dei viola voglia ritornare negli Usa con le idee ben chiare su cosa scegliere, se rimettere le mani sul Franchi o procedere per l’operazione cittadella viola. Dopo averne già discusso alcune volte con il sindaco, e aver fatto lavorare i suoi tecnici, tornerà con le ultime domande e considerazioni. E già entro una decina di giorni potrebbe tirare davvero le fila sulla vicenda.

Il giornale si concentra sui pro e i contro della ristrutturazione del Franchi.

L’attuale impianto ha dei vincoli architettonici. Per fare un «upgrade» che competerebbe alla Fiorentina bisogna mantenere la capienza attuale, prevedere una copertura e avvicinare gli spalti delle curve, oltre a nuovi parcheggi interrati. L’architetto Marco Casamonti sostiene che si possa ricostruire le curve più vicine al campo e che la copertura possa essere elemento di tutela di una struttura in cemento armato. Ma la sovrintendenza che margini di manovra darà agli eventuali progettisti? Il sovrintende Andrea Pessina ha fatto una timida apertura. Il quotidiano ricorda anche che il costo stimato 9 anni fa era di 70 milioni (non pochi) che potrebbero essere in parte finanziati con le attività commerciali che potrebbero nascere sotto le tribune. Ci sarebbe però un effetto positivo per la zona, con un nuovo grande parcheggio e che sarebbe in effetto volano per il progetto ipotizzato dal sindaco Nardella, con la pedonalizzazione (forse anche parziale interramento) del viale Paoli. Da qui al 2025 dovrebbe esserci anche la tramvia .

NUOVO STADIO A NOVOLI: I PRO E I CONTRO