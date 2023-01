Nuovo Franchi: tutte le tappe prima dell’inizio lavori. Nel 2026 stadio pronto

Quando inizieranno i lavori la Fiorentina dove andrà a giocare? Il Mapei Stadium potrebbe essere una soluzione grazie ad i treni ad alta velocità e gli ampi parcheggi, Modena invece non sembra essere in cima alle preferenze. Un'altra ipotesi presa in considerazione è quella di rimanere al Franchi anche con i lavori con un pubblico ridotto, stringendo i denti per 30 mesi.