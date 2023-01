Arup: “Nuovo Franchi, 200 milioni basteranno. Pannelli grigi, ecco perché”

Copertura

Secondo l'architetto del progetto David Hirsh per rendere meno impattante la vista dei pannelli fotovoltaici che copriranno il nuovo Franchi, "abbiamo previsto una tintura di colore grigio, una pittura materica che si integri perfettamente ai materiali utilizzati, mimetizzandosi nel sistema di copertura". Più chiaro sarà il colore della copertura, meno energia sarà in grado di attrarre, ma - spiega - nel giro di 4-5 anni la tecnologia potrà rispondere ancora meglio alle esigenze. Riguardo il tema della sicurezza, è prevista una recinzione che si estende per un chilometro e mezzo, fatta di tubolari metallici verticali a distanza di 10 centimetri l'uno dall'altro, che delineeranno l'area nei giorni delle partite. "Per questo abbiamo progettato grandi porte apribili nei giorni in cui non ci sono eventi sportivi per non sciupare l’armonia. Crediamo di aver raggiunto un buon compromesso" conclude l'architetto.