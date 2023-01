Restyling Franchi, spunta Modena per giocare durante i lavori: pro e contro

Non si sa ancora quando la Fiorentina lascerà il Franchi per i lavori di riqualificazione, ma una cosa sembra quasi sicura. Il club viola dovrà trovare una soluzione "temporanea" per giocare durante il periodo dei lavori e nel pieno dei cantieri dentro e fuori dallo stadio. Come ipotizza La Nazione, tra la vicina Empoli e la facilmente raggiungibile Reggio Emilia spunta Modena. Le tifoserie viola e gialloblu - si legge - sono gemellate e dunque non ci sarebbero problemi di ordine pubblico. Facilmente raggiungibile in auto (150 chilometri), lo stadio Braglia ha ospitato le gare interne del Sassuolo dal 2008 al 2013, ha una capienza di 21.000 posti a sedere e si trova in centro città.