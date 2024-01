Nuovo Franchi e non solo: la tramvia, i parcheggi, niente albergo nel progetto

Il Corriere Fiorentino scrive oggi sui lavori che riguarderanno il nuovo stadio Franchi e l'area circostante: si partirà la prossima stagione dalla curva Fiesole, con la Fiorentina ancora dentro lo stadio per le partite di campionato, quindi in quella successiva il trasferimento al Padovani. Lavori che comprenderanno anche l'area di Campo di Marte, ma non prevedranno la costruzione di un albergo e di un centro commerciale, fortemente avversata dal quartiere. I lavori per la tramvia Piazza della Libertà-Stadio-Rovezzano dovrebbero partire entro l'anno e dovrebbe essere realizzato anche un tunnel per il tram da viale Don Minzoni a piazza delle Cure.