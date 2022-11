Nuovo assalto a Nikolaou: Italiano vuole il rinforzo in difesa

L'altra priorità in casa Fiorentina resta il difensore centrale. Come chiesto in estate, Vincenzo Italiano, viste le tante partite da giocare, vorrebbe avere a disposizione 4 scelte per il reparto difensivo. Dopo la partenza di Nastasic e la promozione di Ranieri, il tecnico viola per la seconda parte di stagione ha chiesto un centrale di maggiore esperienza. Come scrive il Corriere dello Sport, il nome che starebbe tornando di moda è quello di Nikolaou (SCHEDA) dello Spezia, dopo il tentativo già fatto in agosto.