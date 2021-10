Nulla è scontato con Italiano: le scelte che non ti aspetti

Le scelte di Italiano non sono mai scontate e anche contro il Cagliari ci potranno essere novità. Saponara e Munteanu scalpitano

Lo abbiamo più volte ripetuto in queste prime giornate di campionato. Con Italiano anche la più ovvia delle scelte di formazione viene messa in discussione e nulla viene dato per scontato. Contro il Cagliari la possibilità di scelta dell'ex Spezia nel reparto offensivo è molto limitata, con Sottil squalificato e Kokorin convocato all'ultimo minuto ma ancora non in grado di giocare.