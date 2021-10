Italiano e l’asso nella manica: l’ora di Maleh si avvicina

Italiano è pronto a stupire ancora tutti. La possibilità di vedere Maleh titolare con Il Cagliari diventa sempre più concreta

Vincenzo Italiano ci ha più volte stupito con scelte di formazione improbabili e improvvise. Dal Benassi terzino a Saponara esterno, il tecnico ex Spezia ha sempre saputo pensare fuori dalle righe e allo stesso tempo mettere in campo una formazione adeguata. Con il Cagliari le sorprese dovrebbero essere poche ma attenzione all'asso nella manica.

Infatti, come riportato da TuttoSport, sta prendendo sempre più consistenza la possibilità di vedere dal primo minuto Maleh. Il giovane centrocampista ex Venezia è spesso subentrato a gara in corso ma ancora non sembra avere la maturità giusta per giocare dal primo minuto. Inoltre la concorrenza è complicata da superare, soprattutto quando davanti a te hai giocatori come Bonaventura, Duncan e Castrovilli. Nonostante ciò Italiano sembra pronto a stupire tutti e chissà se Maleh sarà l'asso vincente di questa Fiorentina.