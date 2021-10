Gonzalez e Callejon: la vittoria passa anche dagli esterni, serve la svolta

Callejon e Gonzalez guideranno l'attacco viola contro il Cagliari, salvo grandi sorprese. Serve la loro svolta per portare a casa la vittoria

Come riportato da Repubblica, contro il Venezia, sia l'argentino che lo spagnolo hanno disputato delle prestazioni assolutamente non all'altezza delle aspettative. Callejon, dopo un buon inizio in cui riusciva a dare un equilibrio tattico alla squadra, ha iniziato un periodo di calo dal punto di vista della qualità e del ritmo. Nico Gonzalez invece, non è partito dal primo minuto a Venezia a causa della lunga sosta per le Nazionali, ma con il suo ingresso in campo non ha dato la marcia in più che tutti si sarebbero aspettati. Adesso basta scuse, serve la svolta per riportare la Fiorentina alla vittoria.