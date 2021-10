La probabile formazione: i sudamericani di nuovo dal 1′. Torna Venuti

L'undici della Fiorentina secondo i quotidiani: un ballottaggio e tanti rientri importanti nonostante le assenze...

Un solo ballottaggio, per il resto quotidiani tutti allineati sull'undici che dovrebbe (condizionale d'obbligo) schierare Vincenzo Italiano oggi contro il Cagliari. Per tornare alla vittoria e scacciare la prima vera crisi della stagione il tecnico viola punta sul ritorno dal 1' di Nico Gonzalez e Torreira. L'argentino sarà il riferimento a sinistra del tridente, con Callejon dall'altra parte e ovviamente Vlahovic in mezzo, mentre l'uruguagio è il favorito per la maglia da titolare in cabina di regia: ai suoi fianchi Bonaventura e Duncan. In difesa torna titolare Martinez Quarta, con gli "intoccabili" Milenkovic e Biraghi sicuri di un posto e il ritorno di Venuti a destra dopo oltre un mese. Il prodotto del vivaio viola è in ballottaggio con Odriozola, che a Venezia è andato per la prima volta in confusione da quando veste la maglia della Fiorentina.