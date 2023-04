Notte d’Europa: non fermate la corsa della Fiorentina

"Non fermate adesso la corsa, sulla strada che porta verso Praga sede della finalissima di Conference League. La Fiorentina sta viaggiando da agosto. Dal doppio spareggio col Twente alla fase a gironi che l’ha costretta al playoff vinto con carattere contro lo Sporting Braga. E poi di nuovo in viaggio, altri tremila chilometri per arrivare a Sivas e conquistare i quarti di finale. Esperienza e consapevolezza, la squadra di Italiano è cresciuta lungo il tragitto europeo. Gestendo le tre gare in una settimana, sfruttando ogni minimo dettaglio a suo favore. Questione di mentalità, che stasera ( ore 21) servirà contro il Lech Poznan. Italiano troverà una squadra, campione di Polonia in carica, che non farà sconti specie nel proprio stadio. Tutto esaurito da giorni, oltre 40 mila spettatori (in mezzo 500 tifosi viola) pronti a rendere incandescente l’atmosfera che accompagnerà le due formazioni in un impianto nuovo, imponente e spesso decisivo per le sorti dei polacchi".