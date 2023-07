Non solo Parisi: Biraghi e Ranieri rinnovano

Nella giornata di oggi arriverà l'annuncio ufficiale, mentre domani ci saranno le visite mediche per Fabiano Parisi che sarà viola fino al 2028. Come scrive il Corriere dello sport è stato Lunedì il giorno decisivo per trovare l'accordo, mentre ieri è stato il giorno dello scambio di documenti. Dodici milioni circa con i bonus per ottenere l'esterno mancino, che ha pure rinunciato volentieri a qualche giorno di vacanza per via dell'impegno con la Under 21. Non solo Parisi però, nella maxi operazione con Giuffredi la Fiorentina ha dato il là per definire a breve il rinnovo sia di Biraghi che di Ranieri, il capitano viola rinnoverà fino al 2026, mentre al centrale è stato proposto un quadriennale