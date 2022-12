Non solo Nico Gonzalez, oggi arrivano anche i serbi: la Viola si ricompone

Il Corriere dello Sport si sofferma sui rientri in casa Fiorentina. Come sappiamo, oggi torna ad allenarsi Nico Gonzalez ma non è l'unico. Infatti, oggi arriveranno in città anche Milenkovic e Jovic. I due hanno smaltito la delusione per l'eliminazione al Mondiale e sono pronti a riunirsi alla Fiorentina. Se i tempi lo consentiranno, i due potranno allenarsi anche oggi stesso con la squadra.