“Il Nico day”: l’argentino è a Firenze. Oggi riparte il percorso di recupero

La Nazione riporta la notizia del ritorno in Italia di Nico Gonzalez. L'argentino, dopo la delusione Mondiale, era rientrato a Firenze per iniziare i percorsi di recupero, per poi partire per l'Argentina il 28 Novembre. Ieri e tornato a Firenze e oggi ripartirà con gli allenamenti per trovare la condizione migliore in vista del campionato. L'ultima volta che scese in campo era Ottobre, match contro l'Inter. L'obiettivo è superare la lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra.