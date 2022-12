Il ritorno di Nico Gonzalez: domani sarà a Firenze e lunedì si torna a correre

La Nazione si sofferma sul rientro di Nico Gonzalez. L'argentino è pronto per mettersi al lavoro e recuperare la condizione fisica migliore. Domani pomeriggio è atteso a Firenze e lunedì sarà al centro sportivo Davide Astori per ripartire con gli allenamenti. Lavoro differenziato per lui che, piano piano, dovrà riacquistare sicurezze e mentalità per guidare la Fiorentina in questa seconda parte di stagione.