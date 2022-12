Verso il triangolare di domani: le condizioni del gruppo e il programma viola

La Nazione e il Corriere dello Sport danno qualche indicazione in vista del triangolare di domani alle 12 italiane contro Rapid Bucarest e Borussia Dortmund. La Fiorentina partirà oggi dopo pranzo alla volta della Romania. In mattinata allenamento e pranzo tutti insieme al centro sportivo. L’International Cup è un modo piuttosto concreto per alzare il livello, dato che il modesto impegno di mercoledì contro l'Always Ready non è stato molto probante. Barak e Kouamé sono pienamente recuperati, Sottil prosegue nel programma personalizzato e Nico Gonzalez riprenderà lunedì la sua marcia d’avvicinamento al rientro in gruppo.