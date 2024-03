Non più centravanti, ma attaccante a tutto raggio: Beltran trascina Firenze

Beltran, chiaramente. Per lo stato di forma, per la raggiunta consapevolezza di avere un ruolo definito e definitivo dentro al gruppo di Italiano, dopo aver attraversato e concluso in maniera positiva il naturale percorso di ambientamento (calcistico e umano), non scevro da difficoltà naturali cambiando modo di giocare e mondo di vita. E perché in Europa l’argentino ha trovato la prima serata di gloria della sua esperienza a Firenze: era il 26 ottobre, avversario il non certo irresistibile Cukaricki, ma quei due gol nel giro di pochi minuti gli hanno dato in qualche maniera la certezza di poter essere quello che la Fiorentina si aspettava che fosse. Anzi, lui per primo se l’aspettava. Poi sono trascorsi altri giorni e altre settimane alla ricerca dell’alchimia perfetta, alla fine prodotta anche dal cambio di ruolo deciso da Italiano: non più centravanti per finire stritolato nella morsa di difensori nettamente più strutturati fisicamente, ma attaccante ad ampio raggio partendo da una posizione di centrocampista avanzato. Beltran si è liberato della marcatura degli avversari e delle remore che ancora lo frenavano, si è liberato di un peso soprattutto segnando anche in campionato il 3 dicembre contro la Salernitana, per diventare gradualmente ma con sempre più forza il punto di riferimento offensivo della squadra di Italiano. La doppietta in Conference League è rimasta quella e basta, ma le reti in campionato sono diventate sei in totale, di cui ben quattro decisive per conquistare le due vittorie di fila contro Verona e Monza ancora a dicembre, e i due pareggi con Udinese ed Empoli del girone di ritorno. Lo riporta il Corriere dello Sport.