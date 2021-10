“Non me la sento di tirare”. La strana gara di Vlahovic che poi conquista la scena

Il pomeriggio di Vlahovic: prima il rigore lasciato a Biraghi, poi la lotta in campo e la perla del definitivo 3-0

Focus sul pomeriggio di Vlahovic all'interno del Corriere Fiorentino. La sua scelta di non presentarsi sul dischetto conferma come e quanto la situazione per il serbo in questo momento non sia facile da gestire. Al momento del penalty concesso per fallo di mano di Keita il serbo deve aver sentito il peso di tutti gli occhi della curva Fiesole puntati su di lui, tanto da tirarsi indietro nonostante lo score da rigorista infallibile. «Non me la sento» si legge nel suo labiale trasmesso da Dazn mentre risponde a Nico Gonzalez che lo invita a calciare. Una versione che poi la Fiorentina ha cercato di smorzare nel dopo gara prima con capitan Biraghi («non è vero che non se l’è sentita») e poi con Italiano che forse per amor di verità non è andato oltre a un diplomatico: «Tira chi se la sente». E il risultato è stato che al primo rigore da calciare dopo le parole di Commisso, il serbo si è fatto da parte per poi correre ad abbracciare i compagni e Italiano dopo la rete.