“Noi diamo il massimo, ma qualcuno non lo capisce”: i sassolini di Italiano

La Nazione si sofferma sulle parole di Italiano che fanno trapelare un po' di polemica. La Fiorentina ritrova la vittoria, ma il tecnico non sembra sereno, anzi. In conferenza stampa un po' di nervosismo c'è. Forse per le troppe critiche subite quest'anno, o per il ritorno dei mugugni dopo la sconfitta con il Basilea. Insomma, qualcosa c'è e Italiano si lascia andare: "Noi andiamo in campo per dare soddisfazione ai nostri tifosi, anche se una parte della città non l’ha capito e questo mi dispiace". Anche il caso Jovic-Terzic sembra aver lasciato il segno, ma Italiano ha deciso di chiudere il tutto per il bene suo e della Fiorentina.