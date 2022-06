Nodo portiere, si cerca un vice… Terracciano. Pietro confermato titolare?

Tra Gollini e Vicario spunta... Pietro Terracciano. Come scrive La Nazione, la Fiorentina sembra intenzionata a proseguire con il portiere che l'anno scorso ha scippato il posto da titolare a Dragowski. Secondo il quotidiano adesso il club viola punta a cercare un secondo esperto e affidabile, con l'opzione Milinkovic-Savic che resta in piedi. Il fratello del più noto Sergej è gradito per la capacità di disimpegnarsi con i piedi ma c'è da fare i conti con il Torino che spara alto anche per un semplice prestito.