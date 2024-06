Niente stop, Beltran andrà alle Olimpiadi. Per Palladino può diventare un problema

Lucas Beltran sta preparando le Olimpiadi con la selezione Under 23 argentina guidata in panchina da Mascherano. Ha la certezza di andare a giocare in Francia per provare a vincere la medaglia d’oro olimpica. Altro appuntamento di non poco conto, considerando che diverse nazionali importanti devono fare i conti con i rifiuti dei club, che a differenza delle competizioni Uefa non sono obbligati a lasciar partecipare i calciatori. La Francia dovrà fare a meno di tutte le sue stelle, da Mbappe a Barcola passando per Zaire-Emery. Beltran, ieri, ha confermato di avere il permesso del club viola per partecipare. "Ho fatto quello che dovevo e adesso aspetto le convocazioni definitive. Con la Fiorentina è tutto in ordine". Lo scenario peggiore, per il nuovo tecnico viola, è che sia impegnato fino al 9 agosto, giorno della finale olimpica. Dieci giorni dopo inizierà il campionato. Per Palladino sarebbe un grande problema, non avrebbe praticamente mai a disposizione il talento argentino e non potrebbe lavorarci in vista della stagione. Lo riporta La Nazione