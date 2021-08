Niente quarantena: Amrabat al lavoro, le tappe per rivederlo in campo

Il mediano marocchino è tornato a Firenze, adesso il percorso di recupero affidato allo staff viola, per rivederlo in campo

Il Corriere dello Sport - Stadio si concentra sul recupero di Sofyan Amrabat. Il marocchino è finalmente rientrato a Firenze dall'Olanda, pertanto non dovrà sottoporsi ad alcuna quarantena preventiva. Nessuna "bolla" per lui che avrà una tabella preparata appositamente dallo staff medico per il percorso riabilitativo, dopo l'intervento di metà luglio per la pubalgia. Non ci sarà ovviamente per la gara di Coppa Italia contro il Cosenza. Per rivederlo in campo occorrerà del tempo: sicuro il forfait anche per la prima di campionato con la Roma, il 22. La sosta di inizio settembre può diventare il vero alleato per ritrovare la necessaria condizione fisica. A meno che non si registrino novità sul mercato.