Torna Amrabat: per restare o salutare? La decisione definitiva spetta a Italiano

Dopo l'operazione per superare un problema di pubalgia, il marocchino rientra finalmente a Firenze. Vedremo per quanto...

Finalmente dopo un mese dall'inizio della stagione il nuovo allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano avrà tutti i calciatori gigliati a disposizione. Domani, infatti, si rivedrà l'ultimo ad aggregarsi alla truppa viola, ovvero Sofyan Amrabat. L'operazione per risolvere un problema di pubalgia ha ritardato l'inizio dell'annata per il mediano marocchino: a questo punto vedremo cosa riserva per lui il futuro. Resterà alla Fiorentina oppure saluterà la squadra viola dopo appena un anno? A deciderlo sarà lo stessa Italiano, che dovrà valutare le caratteristiche tecnico-tattiche dell'ex Verona per la sua idea di centrocampo. In caso di addio, Napoli o Torino sono pronte ad intervenire. Difficilmente però lo faranno con un'offerta a titolo definitivo.