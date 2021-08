Venerdì c’è il Cosenza in Coppa Italia: non si può sbagliare, prime indicazioni

Il Cosenza sarà il primo avversario ufficiale della Fiorentina di Vincenzo Italiano

La Nazione guarda già al primo match ufficiale della stagione della Fiorentina, quell'incrocio col Cosenza in programma venerdì sera al Franchi per il quale i ragazzi di Italiano sono al lavoro. Gonzalez, che verrà presentato domani pomeriggio, scalpita per una maglia al pari di Callejon; Igor e Quarta hanno dato buone risposte in amichevole, Pulgar si prepara agli straordinari appena dopo il rientro in campo. I rigenerati Benassi e Saponara puntano a mettere in difficoltà l'allenatore. Nei prossimi giorni verranno rese note le modalità di vendita dei biglietti e di accesso allo stadio.