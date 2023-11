Niente Franchi per la Fiesole, prima l’alluvione. La decisione maturata venerdì

La Nazione torna sulla decisione della Curva Fiesole di non presenziare allo stadio stasera per Fiorentina-Juventus. Una decisione maturata nella giornata di venerdì, quando gli ultras avevano chiesto il rinvio della gara. La vigilia della partita è stata anomala, i giocatori all'interno del Viola Park e circa 300 tifosi viola a spalare l'acqua nel luoghi alluvionati. La partita dell'anno diventa secondaria per la Curva Fiesole, prima l'emergenza. I tifosi hanno deciso la linea da prendere, e non torneranno indietro. L'ultimo dato parlava di 38mila spettatori, dato che ovviamente non potrà rispecchiare la realtà. Anche se le altre parti dello stadio dovrebbero essere piene come previsto.