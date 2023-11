Curva Fiesole, niente Fiorentina-Juventus: “Atto che viene dai sentimenti”

La Curva Fiesole ha annunciato su Instagram che non sarà presente al Franchi per la gara di domani tra Fiorentina e Juventus: il post sui social

La Curva Fiesole ha annunciato su Instagram che diserterà la gara di domani tra Fiorentina e Juventus: "La Curva Fiesole a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita non sarà presente sugli spalti. Non c'è niente da festeggiare dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione" si legge in uno dei passaggi apparsi nella nota integrale qui allegata: