Nico: la Fiorentina ci punta ancora. E davanti spazio a Kouame

Buone notizie per Vincenzo Italiano secondo il Corriere dello Sport. Dopo due mesi e mezzo, infatti, torna Nico Gonzalez, con il nome dell'argentino che a sorpresa è finito nella lista dei convocati per la partita di oggi con il Sassuolo. Una gara in cui il tecnico della Fiorentina si attende una svolta dalla sua squadra dopo il deludente pari interno di tre giorni fa con il Monza, e nella quale per Nico si prospetta si il ritorno in panchina, ma non l'ingresso in campo dati i pochi allenamenti di gruppo ai quali ha partecipato il classe '98. Settantasei giorni dopo, comunque, l'argentino è pronto a riprendersi la Fiorentina, con i viola che secondo il quotidiano hanno tolto dal mercato il giocatore.