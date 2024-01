Nico Gonzalez tenta Italiano: l’argentino mette nel mirino Lautaro e compagni

Il Corriere dello Sport analizza oggi la forma di Nico Gonzalez, sottolineando come l'argentino possa tornare in campo domani contro l'Inter. Questo poichè il classe '98 mercoledì nel test match contro il Grosseto ha dato segnali positivi, tanto da indurre Italiano a pensare di rischiarlo subito dal primo minuto contro i nerazzurri. Domani, tra l'altro, sarà un mese e mezzo esatto dall’infortunio rimediato contro il Ferencvaros lo scorso 14 dicembre, con Nico che da allora non è stato in campo nemmeno un minuto. Proprio per questo c'è in lui una voglia smisurata di vedersela a distanza ravvicinata con il compagno (di Nazionale) e avversario (di partita) Lautaro Martinez, di dare una mano a Beltran per dimostrare che la coppia albiceleste-viola che tanto prometteva in estate può competere con quella scintillante franco-argentina dell’Inter. Certo è che Nico deve ancora trovare la condizione atletica ottenibile solo giocando, motivo in più, forse, per “convincere” Italiano a schierarlo da subito, oltre che per la sua concretezza: i 9 gol e i 2 assist in 19 presenze messi insieme dal numero 10 sudamericano prima dello stop hanno significato tantissimo, infatti, per la Fiorentina, brava per un po’ ad ammortizzare il colpo e a trovare risorse che prima non aveva (vedi alla voce Beltran) senza il suo elemento di maggior valore, ma nel 2024 l’assenza si sta facendo sentire con tutto il suo peso. Quindi, Nico non ha da convincere Italiano, ma è Italiano che deve forzare una tantum i capisaldi del proprio pensiero. Anche perché gli esterni offensivi in grado di fare la differenza non abbondano al momento, con Nico che potrebbe essere, quindi, schierato vicino a a Beltran per dare più peso all’attacco contro i nerazzurri.