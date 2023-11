Nico Gonzalez rientra a Firenze: la patata bollente ce l’ha in mano Italiano

"Dal Maracanà a San Siro. Il titolo di questi quattro giorni di Nico Gonzalez - si legge nel quotidiano - è fin troppo facile. Semmai non si sarebbe immaginato il caos della notte scorsa, con la partita tra Brasile e Argentina anche a rischio rinvio per gli scontri fra le due tifoserie. Il clima sabato sera a Milano sarà meno elettrico ma la posta in palio è la medesima. Se l’Argentina con la vittoria sul Brasile ha di fatto ipotecato la qualificazione ai Mondiali, la Fiorentina ha bisogno di una prestazione da big per dare l’assalto al terzo posto dei rossoneri e irrompere in zona Champions. La squadra di Italiano ambisce ancora a rimettere insieme tutti i suoi effettivi, ma sa bene di poter dare filo da torcere al Milan, orfano di Leao e Giroud, i due giocatori più pericolosi là davanti. In attesa di capire se Jovic sarà o meno della partita, quel che conta in casa gigliata è recuperare il più in fretta possibile l’esterno argentino. Il 10 di Belén de Escobar rientrerà oggi in Italia insieme a Quarta e Mina, ma verosimilmente il primo allenamento al Viola Park lo svolgerà solo domani, alla vigilia della sfida. Non è la prima volta che accade e non sarà nemmeno l’ultima. La patata bollente ce l’ha in mano Italiano, che valuterà numeri, dati e sensazioni prima di decidere se mandarlo in campo dal primo minuto oppure no".