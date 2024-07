Nico Gonzalez, c’è la prima offerta dalla Premier: il Newcastle si fa avanti

L’estate di Nico Gonzalez non è ancora cominciata, almeno a livello di mercato. Lo si legge nell'edizione odierna del QS La Nazione che si occupa del futuro dell'argentino, fresco bicampione di Copa America con la Seleccion di Scaloni. Nico è ancora in vacanza a Buenos Aires con compagna e famiglia ed è atteso a Firenze (insieme a Quarta) intorno al 4-5 agosto, quando le voci di mercato sul suo conto saranno più forti di quelle attuali. Anche se già ci sono - come registra il quotidiano. Come ci sono le parole di Daniele Pradè, datate 4 giugno. «Gonzalez è incedibile al 99%...». Cinquanta giorni dopo quelle parole qualcosa si è mosso. E la Fiorentina ha sul tavolo almeno un’offerta dalla Premier League, recapitata dal Newcastle (interessato anche a Kayode). Proposta arrivata tramite intermediari qualche giorno fa. Cifra che non sembra ancora quella destinata a far tremare i polsi, sicuramente inferiore ai 43 milioni offerti dal Brentford dodici mesi fa. Ma è una base di partenza, anche perché i Magpies vorrebbero cedere Almiron (stesso ruolo) per migliorare l’offerta per il calciatore della Fiorentina.