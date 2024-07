Dall’Inghilterra: “Sirene inglesi per Kayode. L’idea è sostituire Trippier”

Ancora sirene inglesi per Michael Kayode della Fiorentina: è lui il preferito per andare a prendere il posto di Trippier

Nonostante le parole al miele dell'agente, continuano ad arrivare sirene estere per Michael Kayode. Infatti, come riportato dal portale inglese nufcblog.com.uk, il Newcastle sarebbe interessato al giovane terzino della Fiorentina. Sul calciatore sono arrivati diversi interessamenti, ma con l'ormai partenza certa di Kieran Trippier, con destinazione Arabia Saudita, si apre la porta per l'arrivo del calciatore viola, tra i preferiti per andare a sostituire il nazionale inglese.