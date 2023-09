Nico Gonzalez-Lautaro, nemici-amici: la sfida dei numeri 10

Per Lautaro 3 gol in 2 partite, per Nico 4 gol in 4 partite, Medie e classe da urlo. E se il 'Toro' è per Inzaghi una certezza, quest'anno Nico si sta prendendo più responsabilità nella Fiorentina di Italiano: un 10 vero

L'amicizia che li lega sul campo sarà messa da parte per 90 minuti. Lautaro Martinez e Nico Gonzalez sono i calciatori più attesi nella serata di San Siro. Il loro è un rapporto quasi fraterno. Nel post partita voleranno insieme (ci sarà anche Beltran) per rispondere alla convocazione in Nazionale. Dopo la finale di Coppa Italia si è compreso il legame che li unisce, con Lautaro che anziché festeggiare con i compagni è corso a consolare l'amico. Istantanea che ha fatto il giro del mondo. La sfida sarà elettrizzante anche perché siamo di fronte a due dei giocatori più in forma di questo avvio di stagione. Per Lautaro 3 gol in 2 partite, per Nico 4 gol in 4 partite, Medie e classe da urlo. E se il 'Toro' è per Inzaghi una certezza, quest'anno Nico si sta prendendo più responsabilità nella Fiorentina di Italiano: un 10 vero, a livello tecnico e caratteriale. Lo riporta La Nazione.