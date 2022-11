Nico Gonzalez: i numeri dell’argentino dal suo approdo in viola

La Repubblica scrive oggi di Nico Gonzalez, attaccante argentino della Fiorentina al centro dell'attenzione per esser stato convocato dalla Seleccion nonostante gli infortuni in maglia viola. Ripartendo dal suo arrivo a Firenze, come scrive il quotidiano, sono state soltanto cinque le gare saltateal primo anno con Italiano, tre delle quali per Covid, una per squalifica e un’altra dove il tecnico decise di lasciarlo in panchina. Poi Gonzalez le ha giocate tutte, mettendo a segno 8 gol e 9 assist. Un rendimento in crescendo, anche perché all’inizio l’argentino faticava non solo a prendere il ritmo del calcio italiano ma anche a inserirsi negli schemi viola. Ad ora Nico in questa stagione ha disputato soltanto 389’ tra campionato, playoff e gironi di Conference su un totale di 22 gare a disposizione. Fermato ufficialmente prima dalla tallonite (anche se risponderà alla convocazione di settembre con l’Argentina, non giocando mai) e poi da un infortunio non meglio precisato, quello nei minuti iniziali con l'Inter,Gonzalez non ha mai toccato campo nelle restanti cinque gare tra campionato e Conference, rimanendo fuori dai convocati. Un'assenza notevole dato che l'argentino in 10 presenze aveva realizzato precedentemente 4 reti.