Nico, infortunato mondiale: lunedì la partenza con la Selección

Il Corriere dello Sport analizza sulle sue pagine oggi l'originale situazione che riguarda Nico Gonzalez, gioiellino della Fiorentina fermo da tempo a causa di acciacchi fisici, che nonostante ciò parteciperà agli imminenti Mondiali in Qatar.È arrivata infatti la notizia che era nell’aria da settimane, con il ct dell’Argentina Scaloni che è intervenuto in un video pubblicato sui social dell’Afa ufficializzando che anche Nico Gonzalez farà parte della spedizione dei 26 che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar. E Nico forse già sapeva di essere uno dei prescelti, visto anche che in tempi recenti un medico della Selección era venuto in missione a Firenze per accertarsi del suo stato fisico alla luce del problema accusato nei primi minuti di Fiorentina-Inter. È evidente però che a Firenze la chiamata in Qatar di Gonzalez abbia riportato in primo piano il rendimento altalenante che l’attaccante ha messo insieme in questo avvio di stagione. Se infatti la prima parte del 2022, per l’ex Stoccarda, si era rivelata esaltante in termini di prestazioni e gol (decisive, nella ricorsa al 7° posto, furono le sue reti con Napoli, Roma e Juventus), nel primo terzo del 2022/23 i numeri hanno certificato un rendimento opposto, dato che l'argentino è stato presente in sole dieci gare (domani sarà sicuramente assente a San Siro) sulle ventitré stagionali della Fiorentina. Unica nota positiva la sua media-reti, ovvero un gol ogni 98’. Dato che certifica da un lato quanto peso specifico abbia ancora Gonzalez all'interno della Fiorentina ma, allo stesso tempo, anche quanto sia mancato il suo apporto ai gigliati. Lunedì intanto il sudamericano volerà negli Emirati Arabi, dove mercoledì prossimo è in programma un test amichevole tra l'Argentina e gli Emirati Arabi Uniti.