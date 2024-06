Nico Gonzalez e l’Argentina, in attesa del rilancio. E la Fiorentina osserva

Due amichevoli, due gol sbagliati, 90 minuti in campo da terzino sinistro e le critiche da una buona parte del tifo argentino: è questo, in sintesi, il percorso di avvicinamento alla Copa America di Nico Gonzalez. E dire che, ormai, il numero 10 viola, è un habitué dell’Albiceleste, con ben 34 partite disputate con la maglia dell’Argentina, e con la vittoria nell’edizione 2021 proprio della Copa America, con Nico in campo in 5 delle 7 partite in programma, compreso un lembo di partita nella finale di Rio de Janeiro. Il 2022 è stato invece un anno dolceamaro per Gonzalez: la sua Nazionale ha sì vinto il Mondiale in Qatar, ma un infortunio lo ha costretto a dare forfait. (COME RIPORTATO DA VIOLANEWS)

Tornando all’attualità, in questo mese di giugno l’Argentina ha effettuato due partite di preparazione, prima con l’Ecuador e poi con il Guatemala. Nel primo caso Nico è stato impiegato nei 12 minuti finali, come attaccante esterno, a destra; nel secondo, contro il Guatemala, Scaloni lo ha invece schierato sì da titolare, ma da terzino sinistro, come già fatto contro El Salvador, a marzo. Nel primo match, nonostante i pochi minuti in campo, Nico è stato protagonista di un errore, a tu per tu con il portiere avversario Galindez, piuttosto banale: i media argentini, in particolar modo il Clarin , hanno sottolineato sopratutto la reazione scomposta di Messi, di fronte al pallone non servitogli dal compagno, che si è poi fatto ipnotizzare dal portiere avversario. Infine, nella gara vinta poi 4-1 dall’Argentina, contro Guatemala, Nico Gonzalez ha giocato 90 minuti da terzino sinistro: una partita, per il quotidiano argentino Olè , meritevole del 6 in pagella, considerando anche il ruolo inusuale occupato, ma non per molti tifosi argentini, che sui social non hanno perdonato al giocatore viola l’ennesimo errore sottoporta e la prestazione complessiva, giudicata poco convincente. (COSA HA FATTO NICO NEL PRIMO MATCH)