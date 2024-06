“Nico Gonzalez? Basta!”: in Argentina scoppia la bufera intorno al 10 viola

Tutta Firenze si ricorda quanto Nico Gonzalez, nella scorsa stagione, spinse per giocare il Mondiale in Qatar. Mettendo anche a rischio la sua stagione con la Fiorentina e il rapporto con la città. Poco importava al numero 10 viola, che per amore della sua Nazionale ha sempre fatto di tutto. Ecco, quell'amore però non sembra essere corrisposto. L'Argentina sui social ha pubblicato un video di presentazione della rosa che farà parte della Coppa America. E i tifosi argentini si sono scatenati nei commenti proprio contro l'esterno della Fiorentina. "E' il cugino di qualcuno", "Il 15 l'ha chiamato un amico", "Basta con Nico Gonzalez, non la passa quando deve", il tenore dei commenti.