Nico Gonzalez e la lunga attesa: così l’argentino diventa un’arma in più

Nico Gonzalez non è ancora pronto e Italiano non vuole rischiare nulla. Con la Lazio potrà essere decisivo a gara incorso

Molto probabilmente, Nico Gonzalez partirà dalla panchina contro la Lazio di Sarri. L'argentino non ha ancora i 90' minuti nelle gambe e Italiano non ha intenzione di rischiare nulla, visto anche il lungo stop che l'ha condizionato. Ecco quindi, che l'argentino è pronto a diventare un'arma in più per la Fiorentina, soprattutto a gara incorso. La sua incisività potrebbe rilevarsi decisiva nei minuti finali della gara. Lo riporta La Repubblica.