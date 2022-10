La probabile formazione: tutto su Jovic e Kouamé. Occhio alle mezzali

Porta, difesa e attacco sono pressoché stabiliti: la Fiorentina, secondo i quotidiani in edicola, si appresta ad affrontare la Lazio questa sera al Franchi con Terracciano a difendere i pali e la linea a quattro davanti a lui composta da Venuti, Milenkovic, Quarta e Biraghi. A centrocampo il perno è Amrabat, con due ballottaggi ai suoi lati: Mandragora e Bonaventura sono in vantaggio su Barak e Duncan. In attacco, fiducia al tandem Jovic-Kouamé che ha guidato la riscossa europea; con loro Ikoné.