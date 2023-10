Nico Gonzalez e Ikonè, spine nei fianchi della Lazio: così si vince a Roma

La Lazio ha molti modi per mettere in difficoltà la Fiorentina. Proprio però, come Nico Gonzalez, vera spina nel fianco della difesa biancoceleste che insieme a Bonaventura, Ikonè e in avanti Beltran, sarà la spinta essenziale dell’attacco della Fiorentina. Pressing alto, spinta continua e propensione al gol dal primo all’ultimo minuto: ecco perché Lazio-Fiorentina ha tutte le carte in regola per essere una sfida ad altissima densità di emozioni e ribaltamenti di fronte. Sarri e Italiano si assomigliano, sono tatticamente gemelli. Sarà un lunedì da leoni, il loro. Un lunedì che segnerà una svolta decisiva nella stagione della Fiorentina e della Lazio. Lo riporta La Nazione.