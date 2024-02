Nico Gonzalez e i rigori, continua la maledizione. Il Bonaventura ritrovato

La Nazione, come di consueto, si sofferma sui migliori e sui peggiori della gara della Fiorentina. Sul podio c'è, dopo tanti mesi di assenza, Giacomo Bonaventura. Italiano rispolvera la posizione di mezzala e ritrova quel centrocampista che ha trascinato la Fiorentina nella prima parte di stagione. Grande prestazione, con tutti i suoi compagni che si sono appoggiati sulle sue spalle. Bentornato Jack. Sotto le aspettative invece la gara di Nico Gonzalez per un semplice motivo: il rigore sbagliato. Continua la maledizione per l'argentino, con un errore che pesa il giusto grazie proprio a Bonaventura. La condizione fisica migliora eccome, adesso basta ritrovare il gol.