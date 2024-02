Nico Gonzalez, con Belotti come con Vlahovic: il ritorno a sinistra non è un caso

Sinistro a sinistra, come nell'Argentina, come quando era arrivato a Firenze. La Repubblica torna sul ruolo in cui è tornato a brillare Nico Gonzalez, rientrato a pieno regime e di nuovo in gol contro il Frosinone nel 5-1 di domenica. Ikoné a destra e Belotti davanti con Beltran alle spalle per permettere a Bonaventura di rifiatare, una soluzione sulla quale Italiano lavora da tempo. "Per la squadra gioco dappertutto", ha assicurato l'argentino.