Nico Gonzalez ci prova, ma nessuno vuole rischiare. Contro il Milan…

L'argentino continua a lavorare in gruppo, sta bene, ma la condizione non può essere al top e, soprattutto, nessuno ha voglia di rischiare

Nastasic ma non solo. Tra giocatori i viola rischio assenza contro il Milan c'è anche Nico Gonzalez. L'argentino - si legge sul Corriere Fiorentino - continua a lavorare in gruppo, sta bene, ma la condizione non può essere al top e, soprattutto, nessuno ha voglia di rischiare.