Nico Gonzalez a rischio per Roma. La situazione dell’argentino

Il Corriere dello Sport approfondisce l'importanza di Nico Gonzalez nella Fiorentina di Vincenzo Italiano, denotando quanto sia importante la presenza dell'argentino e quanto si noti di più soprattutto quando non c'è. Come mercoledì sera contro il Parma, match nel quale sono mancate le sue giocate ad effetto ma sempre rivestite di concretezza, la sua capacità di creare e finalizzare (9 gol e 2 assist in 17 gare tra campionato e Conference League), la sua leadership in campo che da sola può funzionare da deterrente per l'avversario. Italiano non ha potuto contare su di lui a causa di un risentimento muscolare (come ha detto in conferenza stampa lo stesso tecnico viola) che l'ha tenuto stavolta fuori anche dai convocati, mentre domenica scorsa era rimasto in panchina per tutti i novanta minuti con la Salernitana. Ora Nico farà il possibile per esserci domenica all'appuntamento con la Roma. Il dubbio rimarrà forse fino alla partenza per la Capitale, anche perché ieri il gruppo viola ha beneficiato di un giorno di riposo e solo alla ripresa oggi Italiano potrà capire se inserirlo nelle esercitazioni e nelle partitelle. Sta di fatto che Nico è il valore aggiunto riconosciuto di questa Fiorentina e farne a meno non si può. Se si può è solo per ovvie ragioni di opportunità ben calcolate, vedi l'assenza sia all'andata che al ritorno col Cukaricki, altrimenti può diventare un rischio.