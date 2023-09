Nico e poi il vuoto: Italiano non può rinunciare all’unico attaccante che fa gol

Gonzalez ha già segnato 4 reti, è lui che tiene insieme il reparto offensivo della Fiorentina: nonostante il faticoso viaggio in Sudamerica per giocare in Nazionale, lo aspetta un tour de force ulteriore con i viola

Come scrive Tuttosport, le ultime due settimane di lavoro, pur a ranghi ridotti, al Viola Park sono state incentrate a fortificare la condizione, far assimilare ai nuovi idee e schemi e apporre un po’ di correttivi. Dalla fase difensiva (con 7 gol presi la squadra viola è la più trafitta della Serie A) a quella realizzativa: tolto Nico Gonzalez che ha già segnato 4 reti fra campionato e playoff di Conference gli altri attaccanti sono ancora a secco. Quella della partita contro l'Atalanta, rivale per le posizioni europee, è però una vigilia piena di spine: mai come stavolta Italiano attenderà l’ultimo momento per scegliere gli 11 titolari anche se difficilmente rinuncerà a Gonzalez: l’argentino è rientrato dalla Bolivia solo giovedì insieme a Beltran, ha giocato in Nazionale due gare su due facendo pure gol, sarà un po’ affaticato ma è anche carico a mille. E soprattutto è indispensabile per questa Fiorentina.