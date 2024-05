Nico e Arhur sono tornati, e Jack scalpita. Un finale per credere nell’azzurro

Il recupero fisico di Jack Bonaventura procede a ottimi ritmi. Il tutto in vista di Atene, ma prima c'è bisogno di accumulare minuti sulle gambe. Contro il napoli potrebbe tornare in campo, dopo essere andato in panchina con il Monza. Jack è un elemento chiave della squadra, assieme a Nico, una delle pedine chiave. Con loro 2, e Arthur, al meglio, la Fiorentina volava in classifica. Non è un caso che gli ultimi 2 siano tornati a regime, e la viola abbia ripreso una buona andatura. Bonaventura, oltre alla finale di Conference ha uno stimolo in più. La convocazione agli europei con l'Italia. Deve stare bene, questo il dogma di Spalletti. Lo riporta La Nazione