Nico, 48 ore per limare l’addio: contatti continui tra i Viola e il Leicester

Tempo due giorni, poi Nico Gonzalez è pronto per lasciare la Fiorentina. Il club sta limando la distanza con il Leicester

Il Corriere Fiorentino si sofferma sul futuro di Nico Gonzalez. L'argentino non sembra aver dubbi e l'offerta del Leicester è stata subita considerata adeguata. 4 milioni fino al 2027.La palla passa alla Fiorentina che, nonostante le parole di Barone, non chiude alla cessione dell'esterno. Solo una questione di soldi. Nelle prossime ore si diminuirà la distanza di 5 milioni tra la domanda e l'offerta e poi la Fiorentina è pronta a liberare il giocatore. Un gap colmabile con l’aggiunta di qualche bonus, o con un leggero rilancio del Leicester sulla parte fissa. Al suo posto continua a piacere Brekalo, che arriverebbe per una cifra intorno ai 5 milioni.